Как воспитать настоящего мужчину? Знает Александр Загорский, тренер-инструктор клуба «Когорта», который работает при 15 школе

Как воспитать настоящего мужчину? Ответ на этот вопрос знает герой нашего репортажа, Александр Загорский, тренер-инструктор клуба «Когорта», который работает при 15 школе. Работа клуба, в том числе, направлена на подготовку к поступлению в высшие и средние заведения республики

В спортивном зале 15 школы привычно шумно. Даже во внеурочное время. Вечером выходного дня здесь собираются члены клуба «Когорта». Это ребята, которых объединяет активная жизненная позиция и любовь к спорту, многие из них мечтают связать свое будущее с работой в силовых структурах. Организовал работу клуба, прапорщик милиции, тренер-инструктор, педагог дополнительного образования Центра творчества детей и молодежи Александр Загорский. Клуб объединяет 34 человека от 11 до 16 лет. Это тот возрастной этап, в котором подростки остро нуждаются в авторитетах и ищут жизненные ориентиры. Дисциплина, ответственность и патриотизм – такие качества сегодня в дефиците. Восполнить этот дефицит у молодых людей, подготовить их к жизни, к поступлению в определенные ВУЗы – таковы амбициозные планы руководителя «Когорты». В ближайших планах – участие в районных конкурсах, мероприятиях гражданско-патриотического направления, спортивных соревнованиях и туристических походах.

Лидия Потар, Виктор Цырулик, Юрий Горобец. ТКМ