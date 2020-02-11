Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП, в котором пострадал пешеход.

8 февраля в 18.50 вблизи дома № 83, на ул. Пролетарской, водитель автомобиля «ДЭУ НЕКСИЯ» совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате произошедшего ДТП, пешеход госпитализирован в травматологическое отделение городской больницы. Свидетелей и очевидцев данного происшествия просьба обратиться в кабинет №5 отдела ГАИ Мозырского РОВД по ул. Ленинской, д.64, либо позвонить по телефонам: 102; 80236 251265