Глава района Елена Павлечко и председатель экономического суда Гомельской области Наталья Сарнавская провели прием граждан по личным вопросам

Сегодня в здании Мозырского райисполкома прием граждан по личным вопросам проводили глава района Елена Павлечко и председатель экономического суда Гомельской области Наталья Сарнавская. подробности далее.

На прием граждан по личным вопросам, который проводили глава Мозырщины Елена Павлечко и председатель экономического суда Гомельской области Наталья Сарнавская, записались 16 человек. Вопросы были разноплановые: использование госимущества, трудоустройство, несогласие с удержаниями из пенсии, благоустройство, организация общественного транспорта в деревню Озаричи и даже жалобы на должностных лиц. Каждая история индивидуальна и требовала комплексного изучения. Поэтому на мероприятии присутствовали представители служб и ведомств, в компетенции которых и находится решение проблемы. Приемы граждан по личным вопросам – это эффективная форма работы, которая позволяет гражданам, которые не нашли решение на местах или же не согласны с этим решением, обратиться напрямую в вышестоящие инстанции.