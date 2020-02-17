Эстафета Победы в Мозыре

Международный патриотический марафон 15 февраля встречали в Мозыре. Символ эстафеты Победы – Кубок 75-летия, — каждый желающий смог увидеть во время митинга на Кургане Славы. На Полесье эстафетная группа прибыла, побывав уже в Брестской и Гродненской областях. В большое путешествие по стране пограничники отправились из Брестской крепости, защитники которой в 41-м первыми приняли на себя удар врага.

Проведение эстафеты Победы не зря доверили именно погранвойскам. Защитники рубежей всегда первые, кто дает мощный отпор врагу. Сам Кубок 75-летия выполнен в виде копии пограничного столба. В рамках мирного марафона его пронесут пограничники нескольких стран вдоль бывших рубежей Советского Союза.

Цветы в честь павших героев Великой Отечественной войны возложили к подножию Кургана Славы и к братской могиле. Память погибших почтили минутой молчания и трехкратным залпом из боевого оружия. А после мозырян пригласили на военно-историческую реконструкцию боя. По легенде пограничники обнаружили врага, и направили силы на его уничтожение. В ход шли все силы: от личного состава до военной техники.

На шаг ближе к воинской службе побывали и посетители выставки под открытым небом. Фото в камуфляже и с настоящим оружием в руках, возможно, станет одним из любимых в коллекции современных мальчишек и девчонок.

Инициаторами эстафеты Победы выступил Совет командующих пограничными войсками государств-участников СНГ. До 18 февраля она будет передвигаться вдоль государственной границы Беларуси, затем отправится в Россию. Завершится эстафета 28 мая в Москве — у памятника «Пограничникам Отечества».

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ