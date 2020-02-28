«Единый день безопасности» на Мозырских электрических сетях

По 1 марта включительно в республике проводится акция «Единый день безопасности». В рамках нее предприятия и организации проводят профмероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Не остались в стороне и Мозырские электрические сети.

Мозырские электрические сети воспользовались проведением республиканской акции «Единый день безопасности» и пригласили к себе на предприятие учащихся 14 школы. Это не только профилактика ЧС, но наглядная профориентационная работа. Школьникам рассказали о технике безопасности и что нужно для того, чтобы предотвратить чрезвычайную ситуацию, как оказать первую медицинскую помощь пострадавшему. Параллельно с полезными знаниями сотрудники электрических сетей всячески рекламировали профессию энергетика. Мозырское предприятие осуществляет электроснабжение потребителей Мозырского, Ельского, Житковичского, Калинковичского, Лельчицкого, Наровлянского и Петриковского районов. Специалистам- работникам есть что рассказать и что показать. Отдельный интерес у школьников вызвала выставка спецтехники. Здесь и снегоболотоход, и фургон-мастерская, мобильная электролаборатория. В общем, все для того, чтобы качественно и оперативно устранить любую неисправность. Республиканская акция «Единый день безопасности», в рамках которой школьники побывали в электросетях, — это масштабное ассорти из разного рода мероприятий. Лекции, встречи, заседания, учения и многое другое. Задачи этой работы – формирование в обществе культуры безопасной жизнедеятельности.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ