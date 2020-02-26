Десятые Сретенские чтения прошли в 15 школе

Десятые Сретенские чтения собрали в 15-й школе представителей нескольких поколений. Педагоги и духовенство, родители и ученики говорили на важные темы: о воспитании и образе современной молодежи, канонах православия и принципах просветительской деятельности, возможностях современной системы образования.Для школьников Сретенские чтения – это, прежде всего, возможность показать свой уровень знаний, культуры, ораторского мастерства и творчества. Они выступают перед аудиторией в рамках мастер-классов. И своим примером показывают сверстникам, как важно быть активным и сознательным.

В рамках Сретенских чтений прошло и собрание городского ресурсного центра. Педагоги, принявшие в нем участие, делились собственным опытом работы с подрастающим поколением. Представители Туровской епархии во время торжественного открытия чтений вручили благодарности и грамоты ученикам, родителям и педагогам. В программе мероприятий были также мастер-классы для родителей: кто-то учился дарить новую жизнь старым вещам, превращая вазу в произведение искусства. Другие оценивали возможности изучения разных иностранных языков. В следующий раз участники Сретенских чтений встретятся ровно через два года.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ