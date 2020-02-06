Четыре двойки и четыре нуля – 20.02.2020. Верят ли влюбленные мозыряне в магию чисел? Будет ли свадебный ажиотаж?

Любовь, верность, финансовое благополучие и наличие детей. Для того, чтобы сохранить семью на долгие годы, помогает магия чисел. Так, по крайней мере, считают многие мозыряне, которые выбирают для своей свадьбы магическую дату. И она наступит совсем скоро. Четыре двойки и четыре нуля – 20.02.2020.

Серьезное дело браком не назовут, — популярная шутка уходит на второй план, стоит на горизонте замаячить перспективе создания дружной и крепкой семьи на долгие годы. И здесь, известное дело, у каждого свой рецепт семейного благополучия. Но что в этом деле точно не помешает, так это стройный ряд одинаковых цифр, выпавших по воле космического движения. Оказывается, вера в магические значения красивых дат календаря – это не пережиток темных веков средневековья. В отделе Мозырского ЗАГСа замечают, с каждым годом круглые даты календаря среди молодоженов становятся популярнее. Высчитывают дни, часы, минуты, секунды, дожидаются растущей Луны. Когда за измену не грозит общественное порицание, а для развода не нужно ждать разрешение Святейшего Синода, на помощь приходит астрология. Свои магические даты есть и в этом, казалось бы, несчастливом високосном году. Впрочем, в первую круглую дату, а именно 02.02.2020 у дверей Мозырского ЗАГСа столпотворения не наблюдалось. К сожалению, магическое число пришлось на выходной день – воскресенье.

Вячеслав Приписнов.ТКМ