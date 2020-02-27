Будьте бдительны! Не сообщайте свои личные данные! Телефонные мошенники, лже-сотрудники банков, активизировались

Только за один день, 26 февраля, от телефонных мошенников, которые представлялись банковскими работниками, пострадали четверо мозырян. Общая сумма ущерба – более 9,5 тысяч.

В среду, 26 февраля, мозырянка, 1974 года рождения, как обычно была на работе. Внезапно ей раздался телефонный звонок. Женщина, представившись банковским работникам, сказала, что с ее банковской карточки совершен денежный перевод. Чтобы его отменить, нужно сообщить персональные данные. В силу занятости мозырянка несколько раз завершала разговор. Но лже-банковский сотрудник настойчиво звонила снова и снова, угрожала заблокировать карту. На 7 раз женщина сдалась, сообщила информацию и сразу же лишилась 4 тысяч рублей.

26 февраля в мозырскую милицию поступило сразу 4 аналогичных заявления. В числе пострадавших от рук мошенников 3 мужчин и одна женщина. Добычей преступников стали более 9, 5 тысяч белорусских рублей.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец.ТКМ