«Беларусь 4» Гомель» в гостях у профессиональной волейбольной команды «Жемчужина Полесья»

Сегодня в гости к женской профессиональной команде Мозырского нефтеперерабатывающего завода приехала съёмочная группа «Беларусь 4» Гомель», которая в преддверии решающих матчей чемпионата страны познакомилась с ведущей волейбольной дружиной Гомельской области, а также с ФОЦ «Полесье-Арена», где и будут проходить матчи стадии «плей-офф» главного соревнования республиканского клубного волейбола.