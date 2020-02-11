Александр Громович — «Спортсмен года-2019» производственного объединения «Белоруснефть»

24 января в Речице во Дворце культуры и техники «Нефтяник» награждали победителей конкурса «Человек года-2019», в котором участвовали работники организаций, входящих в состав ПО «Белоруснефть», а также организаций, созданных с участием ООО «Белоруснефть-Сибирь», в различных видах трудовой и общественной деятельности, эффективности и качества труда, предприимчивости, раскрытия творческого потенциала, спортивных достижений.