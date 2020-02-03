Активисты Белорусского республиканского союза молодежи вспомнили самые успешные проекты 2019-го и поставили задачи на 2020 год

Молодые мозыряне – активисты Белорусского республиканского союза молодежи, — вспомнили самые успешные проекты 2019-го года. Самым ярким стала «бронза» семьи Ярош на республиканском конкурсе «Властелин села». Самым патриотичным – победа на областном конкурсе «100 идей для Беларуси» студенческого проекта «Дети войны». Самым душевным – посадка первой аллеи семейных деревьев. Не менее значимы — трудоустройство молодежи в составе студенческих отрядов, проведение семинаров и тренингов, участие в избирательной кампании. На 9-м пленуме Мозырской районной организации БРСМ озвучили и задачи на год текущий. Одна из центральных тем 2020-го – празднование 75-летия со Дня победы в Великой Отечественной войне. Волонтеры и активисты примут непосредственное участие в поздравлении ветеранов, организации и проведении тематических мероприятий.

Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ