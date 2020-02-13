Акция ГАИ «Беспрепятственный проезд» продолжается

Профилактическое мероприятие под названием «Беспрепятственный проезд» проходит в настоящее время в Мозырском районе. Продлится оно до 26 февраля. Главная цель – напомнить водителям, что, нарушая правила остановки и стоянки во дворах, они подвергают опасности жильцов многоэтажных домов.

Мозырь, пять часов вечера. Как только начинает смеркаться автомобили потихоньку перекочёвывают с офисных стоянок во дворы жилых домов. Возле дома 9 по Ульяновской, машины снуют как в муравейнике. Не удивительно – рядом детский сад. Там, где с трудом разъезжаются легковушки, спецмашина пожарной службы даже не может преодолеть поворот. Случись что в соседнем доме – автомобилю придется скакать по бордюрам и крушить тротуары. Ситуации, когда проехать к месту ЧП затруднительно, случаются постоянно.

Екатерина водит, а иногда и возит в местный детский сад своего ребенка. Даже с позиции водителя считает, что ситуацию с транспортом надо как-то решать. Во дворе дома 3 на бульваре Страконицкий тоже есть детский сад. Заезжая сюда, Александру приходится применять навыки фигурного вождения, маневрируя между легковушками. Говорит, особенно мешают авто, припаркованные на поворотах. Еще одна проблема – машины, припаркованные на стороне дороги, прилегающей к жилому дому. Госавтоинспекторы напоминают: такая стоянка противоречит правилам. Профилактическое мероприятие «Беспрепятственный проезд» продлится до 26 февраля. Главная его цель – напомнить водителям, что, нарушая правила парковки во дворах они подвергают опасности жизни сотен людей, в том числе и своих близких.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ