22 февраля Мозырь принял участие в областном субботнике. Первыми инициативу поддержали работники райисполкома.

Лесопарк «Молодежный» – это природный оазис Мозыря. Здесь прогуливаются, устраивают пикники, занимаются спортом. Поэтому не случайно, что сезон субботников стартовал именно здесь. Областную компанию по наведению порядка на земле одними из первых поддержали работники Мозырского райисполкома. Дружно и сообща приводили лесопарк в порядок. Кроме экологической составляющий, сохранение памяти – собранные на субботнике средства будут направлены на реконструкцию братского захоронения на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе. Эту деревню называют гомельской Хатынью. В годы войны здесь были сожжены и расстреляны 1785 мирных жителей. Пластиковый мусор, сухие ветви. Несколько часов усиленной работы и лесопарк «Молодежный» приведен в порядок. А совместная работа на свежем воздухе только сближает коллектив. Регулярное проведение субботников – это белорусская традиция. В прошлом году в Мозырском районе работники предприятий и организаций убирали овраги, привели в порядок десятки памятных мест и захоронений, высадили гектары леса.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ