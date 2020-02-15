15 февраля на Мозырщине пройдут мероприятия, посвящённые Дню памяти воинов-интернационалистов

15 февраля, в 31-ую годовщину вывода советских войск из Афганистана в 10.00 на «Кургане Славы» возле памятного знака погибшим воинам-афганцам состоится митинг-реквием. После, уже по традиции, воины-интернационалисты объедут могилы погибших и умерших вследствие ран и контузий товарищей. В пять часов во Дворце культуры «Строитель» состоится концерт вокальной группы «Славяне» Мозырской районной организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане».