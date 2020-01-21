Знатоки белорусского и московского клубов «Что? Где? Когда?» сыграли против интеллектуалов Мозырского нефтеперерабатывающего завода

Самые известные знатоки белорусского и московского клубов «Что? Где? Когда?» сыграли против знатоков Мозырского нефтеперерабатывающего завода. И к юбилею своего предприятия наши интеллектуалы преподнесли шикарный подарок. Какой? Узнаете из следующего сюжета.

Такого эмоционального напряжения в большом зале Дворца культуры нефтепереработчиков давно не ощущалось. Еще бы! Сцена на этот раз — в распоряжение интеллектуальной элиты Мозыря и знатоков высшего дивизиона – белорусского и российского клубов «Что? Где? Когда?». Первыми за круглый стол села команда нефтеперерабатывающего завода. Для поиска правильного ответа на вопрос у них – ровно одна минута. Но для зрителей в зале процесс, в котором рождалась верная мысль, иногда казался вечностью! Впрочем, для самих знатоков игра в родных стенах – двойная ответственность.

Нынешнее интеллектуальное состязание приурочили к 45-летию выпуска первой товарной продукции Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Мощный мозговой штурм всем участникам понадобился еще на подготовительном этапе: вопросы команды готовили друг для друга.

Во вторую команду вошли обладатели большой и малой Хрустальной сов, игроки элитарного телевизионного клуба «Что? Где? Когда?». Несмотря на серьезный уровень подготовки, знатоки перед выходом на сцену заметно волновались.

Настоящее интеллектуальное шоу на сцене Дворца культуры длилось больше двух часов. Напряжение каждой минуты, звук церемониального гонга, шум от рассуждений людей в смокингах и вечерних платьях. И гром аплодисментов в зрительном зале, когда стали понятны итоги. Телевизионщики свою игру закончили со счетом 5:6. Команда заводчан сумела подняться на уровень выше – со счетом 6:2! Что больше помогло – эрудиция или интуиция, — уже останется за кадром. Но свой, достойный подарок, к юбилею предприятия заводской клуб «Что? Где? Когда?» уже сделал!

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ