Зимние каникулы с пользой! В Мозырском районном подразделении МЧС прошли дни открытых дверей. Во время экскурсий воспитанники школьных лагерей узнали, как проходят дежурные сутки у пожарных-спасателей, чем они занимаются в рамках распорядка дня и с какими трудностями сталкиваются при ликвидации чрезвычайных ситуаций и выполнении боевых задач.

Мозырские школьники, побывавшие с экскурсией в районном подразделении МЧС, узнали о возможностях и особенностями пожарных автомобилей, аварийно-спасательного оборудования, находящегося на вооружении. Спасатели разбирали с детьми различные чрезвычайные ситуации, которые могут произойти в жизни, рассказывали, как вести себя, чтобы беды не случилось, напоминали о соблюдении правил безопасности. Все желающие смогли прочувствовать себя настоящими спасателями, примерив боевую одежду и снаряжение, которыми пользуются спасатели в своей профессиональной деятельности. По итогу, ребята не только зарядились хорошим настроением, но и вооружились новыми, полезными знаниями.