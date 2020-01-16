Жители улиц Фрунзе и 17 сентября мечтают о новой лестнице, которая связывает их улицы с пятым микрорайоном. Суждено ли мечте исполнится?

Жители улиц Фрунзе и 17 сентября мечтают о новой лестнице, которая связывает их улицы с пятым микрорайоном. Уже много лет они вынуждены проделывать путь по деревянной лестнице, которая регулярно выходит из строя. Действительно ли проблема имеет место быть? А также суждено ли мечте людей исполнится? Выясняла Лидия Потар.

Подъемы и спуски ценою нервов и с угрозой для здоровья. Жители улиц 17 сентября и Фрунзе обратились на Телеканал с просьбой осветить многолетнюю проблему. Лестница, связывающая их улицы с пятым микрорайоном, находится в плачевном состоянии. Ступеньки перекосились, перила отламываются. Ходить здесь небезопасно даже молодым и полным сил людям, что уж говорить о пожилых. А их в частном секторе большинство. Надежда Ивановна Савенко в один из зимних вечеров спешила домой. Спускалась по лестнице, а оказалась в овраге. Опасно и зимой, и летом. Деревянные ступени ломаются чаще, чем их успевают отремонтировать. Казалось бы, лестницу можно и обойти. Правда, назвать дорогой то, что находится рядом с ней, тоже сложно. Всего на обслуживании Мозырского райжилкомхоза находится 34 лестницы, 20 из которых в деревянном исполнении. Многие из них обустроены более 40 лет назад. Периодически их ремонтируют, при необходимости чистят и посыпают. В декабре 19-го ремонтировали и эту лестницу. Но погодный, да и человеческий фактор, оказывают свое разрушительное действие как на эту, так и на другие подобные подъемы. Пока только текущий ремонт. В 2019 капитально отремонтировали лестницу по улице Саета. Провели текущий ремонт на подъеме Гастелло – Заслонова. В этом году планы значительно обширнее. Жителям Фрунзе и 17 сентября каких-то глобальных перемен с их лестницей ждать не стоит. Этой лестницы в планах по капитальному ремонту 2020 год нет.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ