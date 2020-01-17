Житель Петриковского района на чужой машине скрывался от ГАИ и совершил ДТП

Два брата из Петриковского района решили отметить Старый Новый год у родственников в Мозыре. К мозырянам приехал и дядя с дальнего зарубежья. Долгожданную встречу, да еще и в Коляды, решили отметить застольем. Утром гость из Петрикова обнаружил: на стоянке отсутствует его автомобиль «Фольксваген Джетта». Он сразу предположил, что на нем мог уехать брат. Мужчина начал поиски и своего родственника, и своей машины с помощью милиции. Информация о возможном угоне была передана в соседние с Мозырским районы, в том числе и Петриковский. Похожий по приметам автомобиль был замечен в деревне Муляровка. Требование об остановке водитель проигнорировал. Зная, что впереди еще несколько населенных пунктов и учитывая состояние водителя, сотрудник ГАИ вёл пассивное преследование. Он понимал, что в такое время многие жители уже проснулись и могли быть на улицах. А виляющая из стороны в сторону иномарка представляла реальную угрозу. Такая тактика сработала. На пустынной дороге автомобиль нарушителя занесло, он съехал в кювет. Водитель был задержан.