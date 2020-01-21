Жертвы зимней рыбалки. На 19 января в республике утонули 7 человек

В этом году зима морозами не балует. Отсутствие льда на водоемах – разочарование для любителей зимней рыбалки. Но заядлые рыбаки все же ищут и находят лед, рискуют собственной жизнью ради улова. На 19 января в республике утонули 7 человек.

19 января житель Гомеля утонул в заливе реки Сож. Тело мужчины водолазы подняли с глубины трех метров. Предварительно, рыбак на водоеме все же нашел лед, рубил лунку и провалился.

Зима по календарю, но по погоде скорее поздняя осень или ранняя весна. Температура облюбовала нулевую отметку, днем градус повыше. Обычно зимой на затонах Припяти собираются любители зимнего клева. А в этом сезоне полноводная незамерзшая река – раздолье для уток. Олег Александрович сегодня пришел на берег, чтобы провести свободное время с пользой и с увлечением. Мозырянин относит себя к осторожным рыбакам, разве стоит рисковать жизнью ради улова? Вопрошает мужчина и рассказывает конкретные примеры.

То, что заядлые рыбаки готовы ради улова рисковать собственной жизнью, не понаслышке знают и сотрудники ОСВОДа. Поэтому многочисленные рейды с милиционерами и спасателями проводят регулярно. Задачи профилактики – призвать граждан к благоразумию.

В ближайшее время синоптики прогнозируют аномально теплую для зимних месяцев погоду. Плюсовая температура и осадки в виде дождей. А значит, в большинстве своем реки и водоемы так и останутся без снежного покрывала. Но, несмотря на это, на 19 января в республике уже утонули 7 человек.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ