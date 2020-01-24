Заседание исполкома. Итоги социально-экономического развития района в 2019, задачи на 2020-й и исполнение бюджета Мозырщины за прошедший год

Итоги социально-экономического развития района в 2019, задачи на 2020-й и исполнение бюджета Мозырщины за прошедший год – эти вопросы вынесли на заседание районного исполнительного комитета. Участие в заседании исполкома приняли заместитель министра транспорта и коммуникаций Наталья Александрович и депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Леонид Писаник, председатель Мозырского районного Совета депутатов Галина Кудина. Прежде, чем перейти к рассмотрению вопросов, Елена Павлечко, председатель исполкома, поздравила Игоря Баранова с назначением на должность главного врача Мозырской городской больницы.

Об итогах социально-экономического развития района в 2019 доложила первый заместитель председателя Елена Каленик. Ключевые показатели эффективности работы это: экспорт товаров без учета нефти и нефтепродуктов, а так же без учета республиканских организаций, экспорт услуг, прямые иностранные инвестиции, выполнены. Выполнены и доведенные задания по товарообороту общественного питания, числу вновь созданных организаций производству сельскохозяйственной продукции, вводу в эксплуатацию общей площади жилых домов. Среди невыполненных: показатели по числу трудоустроенных граждан на вновь созданные места, задания по розничному товарообороту и по снижению уровня затрат на производство и реализацию продукции. Нескольким предприятиям и руководителям указали на недостаточность принимаемых мер.

Елена Каленик проанализировала работу промышленности, внешнеэкономическую, инвестиционную деятельность, состояние сферы торговли и общепита, вопросы финансов и заработной платы. Кстати, за январь-ноябрь 2019 номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по району составила 1090 рублей.

Отдельно подвели итоги работы сельскохозяйственных предприятий и организаций. Рассмотрели на заседании и итоги исполнения бюджета. Кроме детального анализа прошлого года, были поставлены задачи на год текущий.

Лидия Потар, Юрий Горобец, ТКМ