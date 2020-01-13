За безопасность! Брейн-ринг от МЧС

В мозырской гимназии, центре интеллектуального движения района, под эгидой Гомельского областного управления МЧС прошел зональный этап игры «Брейн-ринг» «За безопасность».

Знания не только ради знаний, а ради жизни и здоровья. Проведение игры брейн-ринг «За безопасность» – это идея Гомельского областного Управления МЧС. Профессиональные спасатели по опыту знают о том, что чрезвычайную ситуацию проще предупредить и не допустить. Дети из-за своей любознательности, отсутствия опыта и наивного бесстрашия, могут оказаться в опасном положении. Поэтому главные адресаты профилактики, которую круглогодично проводит МЧС, – это юные белорусы. На зональный этап интеллектуальной игры собрались 6 команд, представители райцентров Полесского региона. Брейн-ринг от МЧС, в принципе, мало чем отличается от других интеллектуальных игр. Здесь важны эрудиция, смекалка, логика, реакция. Вопросы из истории и современности, но так или иначе они касаются безопасности. Для участников – это возможность проверить свои силы и заявить о себе, тем более некоторые из них в будущем готовятся стать профессиональными спасателями. Победителем зонального этапа игры «Брейн-ринг» «За безопасность» стала команда из Петрикова. Именно она представит честь всего Полесского куста на завершающем областном этапе интеллектуального состязания.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ