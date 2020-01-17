Я не могу иначе… Мозырский предприниматель Васкан Чобанян в день освобождения Мозыря поздравил солдат Победы

На неделе в Мозыре проходят мероприятия, посвященные 76-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Гостей принимали и ветераны, в годы войны участвовавшие в боевых действиях.

Я не могу иначе, это мой долг, моя память. Память об отце и миллионов тех, кто погиб на фронтах Великой отечественной. Эти слова два раза в год, 14 января, в день освобождения города, ставшего ему родным, и 9 мая, в день Великой Победы, повторяет Васкан Чобанян, мозырский предприниматель и меценат. По собственной инициативе Васкан Айказович лично посещает, как он говорит, своих стариков. а они ждут и искренне радуются, обнажают воспоминания и также искренне благодарят.

Александр Иосифович Васкана Чобоняна встречает в бодром настроении. Букет алых гвоздик, цветов Победы, ценный конверт. И, конечно, крепкое рукопожатие и слова, идущие из глубины души.

Впервые с такой инициативой, посещать непосредственных участников боевых действий 1941-1945 г.г. и инвалидов войны накануне Дня Победы, Васкан Чобонян выступил около двадцати лет назад. К майским поздравлениям пять лет назад добавились поздравления с днем освобождения Мозыря. И с тех пор такие визиты – обязательный пункт в расписании бизнесмена. Начинали с поздравлений нескольких сотен человек. Сегодня в строю остались самые крепкие – 27 солдат Победы. Несмотря на преклонный возраст (а им уже за 95!), они стараются встречать гостя в бодром настроении. Для памятного фото часто достают парадный китель с россыпью медалей. На этих снимках запечатлены каждая эмоция, каждая морщинках на лицах победителей. А еще – наше искреннее и глубокое чувство благодарности. С годами участников и свидетелей самой Великой Победы советского народа становится все меньше. И тем ценнее слова и пожелания, которые звучат из их уст. Наряду с пожеланиями здоровья и долголетия, ветераны дали обещание: обязательно встретить гостей в мае, когда вся страна отпразднует 75-летие со дня Великой Победы.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ