Воспитанники кружка спортивного программирования ГУО «Клуб юных пожарных г. Мозыря» привезли две золотых и две серебряных медали XVI Международной Жаутыковской олимпиады по информатике

Международная Жаутыковская олимпиада по математике, физике и информатике с 8 по 14 января проходила в Казахстане, в городе Алматы уже в шестнадцатый раз. Всего в ней приняли участие 587 школьников из 19 стран мира. По итогам олимпиады все воспитанники кружка спортивного программирования «Клуба юных пожарных г. Мозыря» завоевали медали — две золотых и две серебряных. Золотыми медалями и дипломами международной олимпиады награждены: Станислав Дамасевич и Андрей Мищенко. Серебряные медали и дипломы международной олимпиады получили Егор Кучар и Григорий Бараболя. Это не первая победа мозырян на Международной Жаутыковской олимпиаде. В 2019 серебряную награду завоевал Вячеслав Акуленко, а в 2018 Денис Пивоваров был также награжден серебряной медалью. Медали Международной Жаутыковской олимпиады дают 11-классникам возможность поступления в высшие учебные заведения Республики Беларусь без вступительных испытаний. Три одиннадцатиклассника — Андрей Мищенко, Егор Кучар и Григорий Бараболя, уже могут выбирать себе университет Беларуси, где хотят дальше учиться. Для них вступительная кампания завершилась успехом уже в январе 2020 года! Напомним, тренирует мозырских ребят педагог дополнительного образования ГУО «Клуб юных пожарных г. Мозыря» Алексей Валентинович Борунов. Постоянную поддержку клубу оказывает Мозырский НПЗ.