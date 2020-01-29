Внимание, разыскивается лучший «Голос Мозыря»! К участию в очередном сезоне популярного певческого проекта приглашаются любители караоке!

Лучший «Голос Мозыря» сезона-2020 разыскивают организаторы популярного певческого проекта. Заявки на участие от смелых, талантливых, креативных исполнителей уже ждут в развлекательном центре «Спутник»! За годы существования караоке-конкурс «Голос Мозыря» стал поистине народным. Свои творческие силы пробуют как вокалисты-любители, так и те, кто жить не может без сцены и признания зрителей. Свое право выступить в финале 19 марта, конкурсантам нужно будет отстоять еще в двух турах: отборочный назначен на 5 марта, полуфинал – на 12 марта. Условий для подачи заявки всего два, и они довольно простые: вам должно уже исполниться 18 лет, и вы – очень любите петь! Заполнить анкету можно на сайте развлекательного центра «Спутник».