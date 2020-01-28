Православные верующие Мозырщины получили уникальную возможность: в Свято-Михайловский кафедральный собор доставили ковчег с мощами Серафима Саровского. Поклониться святыне можно ежедневно до конца недели.

Ковчег с частицей мощей преподобного Серафима Саровского прибыл в Свято-Михайловский кафедральный собор в минувшую субботу. Поклониться святыне приезжают верующие со всего региона. Просят об исцелении, заступничестве и помощи в трудных жизненных ситуациях и добрых делах. Молятся преподобному Серафиму те, кто ищет духовную защиту для детей. Другие просят об устройстве на работу. Много святыне поклоняется людей, страдающих болезнями ног и суставов, позвоночника и головными болями. Самое главное, чтобы молитва шла из глубины души. Ковчег с мощами Серафима Саровского будет находиться в соборе до 1 февраля. Поклониться можно ежедневно с 7.30 до 19.30.

Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ