В Светлогорском районе мозырская маршрутка вылетела в кювет

Очередное ДПТ с участием маршрутки. 30 января в Светлогорском районе на автодороге Р — 31, в районе мемориального комплекса «Багратион», маршрутное такси, ехавшее в сторону Паричей, опрокинулось в правый по ходу движения кювет. «Мерседесом» управлял 23-летний водитель. Он ехал из Минска в Мозырь. В пути следования, молодой человек не учел метеорологические условия и состояние проезжей части, из-за чего не справился с управлением автомобиля и съехал в кювет. На место происшествия выезжали работники скорой медицинской помощи – госпитализация никому не потребовалась. По словам очевидцев, помощь на месте была оказана четырем пассажирам, двум женщинам и двум детям из Мозыря и Калинковичей. В связи с ухудшением погодных условий, Госавтоинспекция просит водителей быть более внимательными и терпеливыми. Постарайтесь выбирать такие скорости и интервалы между автомобилями, чтобы избежать внезапного торможения. А если все же требуется замедлить ход – резко не тормозите, это очень опасно на скользкой дороге. Во время сильных осадков и недостаточной видимости необходимо двигаться с включенным ближним светом фар.