В праздник Крещения Господня священнослужители освятили наиболее аварийно-опасные городские перекрестки

Давняя традиция Мозырского отдела ГАИ – в праздник Крещения Господня приглашать священнослужителей Туровской Епархии окропить святой водой городские перекрестки.

У мозырских госавтоинспекторов есть своя крещенская традиция. Ежегодно сотрудники ГАИ приглашают священнослужителей, чтобы они молитвами и святой водой освятили наиболее аварийно- опасные городские перекрестки. Объезжают по часовой стрелке, по кольцу. Освящается также здания ГАИ и РОВД, и служебные автомобили. На Бога надеются, но и сами не плошают. В мозырском отделе постоянно анализируется дорожная обстановка и принимают конкретные меры для ее стабилизации. Одна из главных мозырских проблем – это наезды на пешеходов, причем, большинство инцидентов происходит именно на переходах. Одна из наиболее эффективных мер – это установка переходов, приподнятых над проезжей частью, по принципу лежачих полицейских. Также помимо освящения святой водой, проезжую часть освещают дополнительными фонарями. На этот год запланированы и другие профилактические мероприятия.