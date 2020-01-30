«В новый год по «Доброй дороге!» – девиз очередного Единого дня безопасности дорожного движения.

«В новый год по «Доброй дороге!» Таков девиз очередного Единого дня безопасности дорожного движения. Он пройдет по всей республике 31 января и будет направлен на пропаганду соблюдения ПДД. На территории Мозырского района в эти дни также проходит комплекс профилактических мероприятий «Уступи дорогу пешеходу!»

Дорога не терпит ошибок. Статистика свидетельствует, что за 12 месяцев 2019 года на территории Гомельской области произошло 551 ДТП, в которых 69 человек погибли и 607 получили телесные повреждения различной степени тяжести. Если проанализировать причины ДТП, то по вине водителей произошло 472 происшествия, по вине пешеходов — 54. 62 водителя находились в момент аварии в состоянии алкогольного опьянения. Девиз очередного единого дня безопасности, который в республике пройдет 31 января – «В новый год по доброй дороге». Внимание мозырских госавтоинспекторов в эти дни будет направлено так же на соблюдений правил при проезде пешеходных переходов. К сожалению именно на переходе и пешеходы, и водители – часто совершают ошибки, цена которых человеческая жизнь. Пешеходам так же напоминают, при переходе проезжей части, в том числе и по пешеходному переходу, важно убедиться в собственной безопасности. А в темное время суток обязательно обозначить себя при помощи световозвращающих элементов.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ