В Мозыре завершился районный этап конкурса профессионального мастерства «Учитель года Беларуси». Его победителями стали 8 педагогов не только из городских школ, но и районных. За звание «лучших» им предстоит побороться на областном этапе конкурса.

Найти выход в любой нестандартной ситуации, применим самые современные педагогические методики и технологии. Высокие требования к современным учителям на областном этапе конкурса будут демонстрировать учителя 9, 11, 16 городских школ, Козенской и Скрыгаловской школ, а также воспитатель «Ясли-сада №38». Все они уже победители – на районном этапе конкурса, во время которого провели уроки и занятия в незнакомых классах и группах. К слову, лучших профессионалов на районном этапе конкурса жюри выбирало из 76 педагогов – конкуренция в этом году одна из самых высоких. Победителей определил очный тур, на котором учителя представляли свое мастерство во время мини-уроков на сцене. Лучшие учителя Мозырщины сейчас готовятся к областному этапу конкурса, который должен завершиться не позднее марта этого года. Свой профессиональный опыт они будут демонстрировать в форме презентаций и видеофрагментов уроков. Проведут мастер-класс для студентов и педагогов. Еще одним испытанием станет психолого-педагогическое тестирование.

Заключительный этап конкурса традиционно проходит в канун профессионального праздника – Дня учителя.

Вячеслав Приписнов.ТКМ