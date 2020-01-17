В Мозыре совершён разбой

Сегодня, 17 января, 12:48 в оперативно-дежурную службу Мозырского РОВД поступило сообщение от мозырянки. Она рассказала, что примерно в 12:30 к ней пришли двое мужчин в масках, представились сотрудниками специального подразделения.

Зайдя в помещение, связали хозяйку и хозяина. Неизвестные некоторое время находились в квартире, а затем скрылись.

Женщина смогла самостоятельно освободиться и сообщила о произошедшем в милицию. Затем она проверила содержимое сумочки, в которой лежала крупная сумма денег, – наличность пропала.

На месте происшествия работают сотрудники уголовного розыска, Департамента охраны, следственно-оперативная группа. На розыск неизвестных ориентированы все наряды милиции.