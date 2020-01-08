В Мозыре служебная собака Департамента охраны помогла задержать хулиганов

В конце декабря 44-летний житель Мозыря поздно вечером находился дома со своей семьей. Услышав шум в подъезде, мужчина вышел на лестничную площадку.

На ступеньках сидели два подростка, слушали музыку и громко разговаривали. На просьбу вести себя тише или уйти на улицу, молодые люди отреагировали агрессивно, завязалась драка. Подростки нанесли мужчине не менее пяти ударов ногами в лицо и скрылись. По звонку потерпевшего, на линию 102 приехал наряд Департамента охраны со служебной собакой по кличке Альф. Пес взял след и примерно через 800 метров привел милиционеров к квартире одного из нападавших. Чуть позже и второго парня обнаружили по месту жительства. Подростки оказались 16 и 17-летним учащимися местного ПТУ. Один из них состоит на учете в ИДН. Все участники потасовки были трезвы. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело за хулиганство.