В Мозыре пьяная женщина затеяла драку. Теперь она с одной стороны — подозреваемая в хулиганстве, а с другой — пострадавшая от кражи

В начале января в мозырском игорном клубе повздорили две компании. В одной из них 36-летняя жительница Наровли отношения выясняла шумно и с дракой. Когда ее оппоненты ретировались, дама принялась звать на помощь. Милиционеры задержали ее обидчиков-парней, хотя в ходе расследования выяснилось, что жертвы данного инцидента на самом деле именно они. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело. Однако история на этом не закончилась. Изучая видеозапись с места драки, оперативники приметили пару, которая сначала наблюдала за происходящим со стороны, а затем вытащила из сумочки, которую драчунья бросила на асфальт, 100 рублей. О пропаже жительница Наровли узнала, лишь когда вернулась домой и заподозрила в краже своего сожителя. Милиционеры нашли воровку — ею оказалась 40-летняя жительница Мозыря. В отношении нее также возбуждено уголовное дело.