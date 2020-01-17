В Мозыре подростки из подъезда дома похитили два велосипеда. Найти злоумышленников помогли камеры видеонаблюдения

13 января в Мозырский РОВД обратился местный житель с сообщением о краже двух горных велосипедов из многоэтажного дома по Бульвару Юности. Двухколесные транспортные средства пропали из тамбура, хозяин забыл закрыть двери. Подъезд оборудован видеонаблюдением, поэтому милиционеры в первую очередь изучили с них записи, по которым стало понятно, что велосипеды выкатили после 23-х часов 12 января двое молодых людей, предположительно, несовершеннолетних. На помощь коллегам пришли сотрудники ИДН, они по видео опознали одного из подозреваемых. 16-летний парень проживал недалеко от этого дома и уже попадал в поле зрения инспекторов. Его родители не смогли пояснить, где их сын. Сам же разыскиваемый после звонка участкового свое местоположение не назвал, но обещал, по возможности, зайдет в райотдел. Обещанного визита милиционеры ждать не стали, в тот же день задержали подростка и его 16-летнего друга. На Примостовой они катались на украденных велосипедах. Возбуждено уголовное дело.