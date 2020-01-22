Мозырские спасатели продолжают активную профилактическую работу. На днях в Мозыре открылась имиджевая комната МЧС. Расположена она в семейном центре «Детвора».

В Мозыре есть несколько игровых комплексов для детей, но только семейный центр «Детвора» своим маленьким посетителям предлагает не только развлечения, но и возможность обучиться навыкам поведения в чрезвычайной ситуации, причем, в занимательной форме. Через пазлы, твистеры, мультфильмы. Совместный проект частника и профессиональных спасателей. На днях здесь прошло торжественное открытие имиджевой комнаты МЧС. Вместо красной перерезали киперную ленту. Спонсором проекта выступил Мозырский комбинат противопожарных работ. Имиджевая комната МЧС состоит из нескольких локаций, как пассивных, так и активных. Почувствовать себя в роли спасателя, мчаться на вызов и в завершении – вызволить куклу из огненного плена. Такой квест маленькие непоседы точно запомнят. Номера экстренных служб, устройство пожарного извещателя, алгоритм действий при ЧС. Без скучных лекций и нотаций, а в веселой игровой форме. В семейном центре «Детвора» приятное совмещают с полезным. В имиджевой комнате МЧС занятия будут проходить раз в неделю. А проводить их будут юные помощники спасателей из 14 школы.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ