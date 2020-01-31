В Гомельской области пройдут мероприятия по предупреждению и пресечению незаконного оборота оружия

С 3 февраля по 20 марта на территории Гомельщины будут проводиться мероприятия по предупреждению и пресечению незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ и устройств. Пройдет проверка владельцев зарегистрированного оружия по месту жительства с целью выявления нарушений порядка его хранения, а также мероприятий по выявлению фактов незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, с целью их изъятия и привлечения причастных лиц к ответственности. Совершение правонарушений с использованием данных предметов носит повышенную общественную опасность, приносит тяжелые травмы и гибель граждан. Особенно хочется предостеречь подростков и граждан, которые занимаются незаконными раскопками в местах боевых действий Великой Отечественной войны в целях извлечения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. В связи с этим управление охраны правопорядка и профилактики УВД Гомельского облисполкома информирует и предупреждает о том, что лицо, добровольно сдавшее незаконно хранившееся огнестрельное, газовое, пневматическое, метательное, холодное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и устройства освобождается от уголовной и административной ответственности.