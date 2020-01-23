Употребил амфетамин и сел за руль. Задержан водитель в состоянии наркотического опьянения

Сотрудники отделения по наркоконтролю совместно с госавтоинспекторами задержали водителя в состоянии опьянения, наркотического

Употребил амфетамин и сел за руль. Оперативники из наркоконтроля и госавтоинспекторы задержали 25-летнего мозырянина, который управлял транспортным средством в состоянии наркотического опьянения. Задержание проходило в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Психотроп был обнаружен не только в крови молодого человека, но и в его гараже.

В 2019 году на территории Мозырского района зарегистрировано 49 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. К слову, самому молодому сбытчику 16. Лидеры нелегального рынка марихуанна и амфетамин. Также за прошлый год оперативники изъяли около трех килограмм насвая, запрещенного некурительного табачного изделия.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ