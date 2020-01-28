«Трезвость – норма жизни». Профилактическое мероприятие под таким названием прошло на базе 11-ой школы

«Трезвость – норма жизни», профилактическое мероприятие под таким названием прошло на базе 11 средней школы. Среди приглашенных – ребята, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа со стороны сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних с одной стороны, а также психиатры-наркологи и активисты движения «Матери против наркотиков» с другой.

В зале 11 школы собрали ребят, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа со стороны сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних. В профилактической акции на тему «Трезвость – норма жизни» приняли участие наркологи, активисты движения «Матери против наркотиков», педагоги, сотрудники правоохранительных органов. Статистика констатирует: возраст употребления спиртного молодеет с каждым годом. Растет и количество детей, которые рано знакомятся с алкоголем.

В настоящее время на учете у подросткового нарколога в Мозырском психоневрологическом диспансере в группе контроля состоит 19 несовершеннолетних, из которых 3 девочки. Для подростков спиртное зачастую становится способом самоутверждения. И под влияние плохой компании может попасть даже самый положительный во всех планах ребенок. На встрече детям объяснили все последствия употребления алкоголя: начиная с проблем со здоровьем, формирования зависимости, заканчивая социальными. Всем известно, что учет в инспекции по делам несовершеннолетних – это пятно на всю жизнь. Факт, который в дальнейшем может помешать осуществлению жизненных планов.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ