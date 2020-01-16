Талантливые нефтепереработчики выступят с оркестром Михаила Финберга. Концерты пройдут 25 января во Дворце культуры нефтепереработчиков.

Победители 15-го фестиваля-конкурса «Осенний аккорд» выступят на одной сцене с Национальным академическим концертным оркестром Михаила Финберга. По сложившейся традиции маэстро и его музыканты в январе приезжают поздравлять мозырян с днем рождения Мозырского нефтеперерабатывающего завода. В этом году предприятие отметит 45-летие со дня выпуска первой товарной продукции. И, как и положено в юбилей, и тематические мероприятия, и подарки будут грандиозными. Одним из творческих сюрпризов станут сразу два концерта, которые отгремят 25 января на сцене Дворца культуры нефтепереработчиков. Вместе с музыкантами оркестра под управлением Финберга на сцену выйдут самые талантливые работники полесского нефтегиганта. Они уже успели проявить себя и одержать победу на заводском фестивале. И теперь – время большой сцены и большого признания!