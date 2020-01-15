Святочный концерт в Свято-Михайловском кафедральном соборе

Период от Рождества до Крещения православные называют Святками. В это время принято колядовать и устраивать шумные мероприятия. О традициях не забывают и в Свято-Михайловском кафедральном соборе. Накануне здесь устроили настоящие Колядки.

Певчие храмов Мозыря и Калинковичей стали участниками поздравительного проекта «На святки поем колядки». В Свято-Михайловском кафедральном соборе они собрались уже во второй раз, чтобы исполнить концерт для прихожан. Программа этого мероприятия – не самая стандартная для творческих служителей церкви: звучали только песни в духе народных святочных гуляний. Или, проще говоря, колядки. Христианская традиция празднования святок известна с IV века, когда греческие христиане отдыхали, веселились и праздновали две недели после Рождества. По одной из версий, слово «святки» произошло от глагола «святить», так как в это время народ «святит» – прославляет Христа. Певчие рассказывают, Свято-Михайловский кафедральный собор от других храмов своей акустикой. Звук здесь буквально «летит». И получается гармоничное исполнение, поднимающее настроение и веселящее сердца.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ