Страждущий. Разбил витрину аптеки из-за отказа бесплатно дать пузырек «Боярышника»

В аптеке в торговом центре «Глобал «Маркет» провизор отказалась бесплатно дать пьяному мужчине пузырек «Боярышника». Он настойчиво требовал, утверждал, что лекарство ему жизненно необходимо, а денег пока нет. После словестного конфликта, горе-покупатель в ярости ударил по витрине, стекло разбилось. Хулигана задержали сотрудники патрульно-постовой службы. мужчина – гражданин России, ранее за нарушение миграционного законодательства был выслан из нашей страны, его личность хорошо знакома милиционерам, не раз попадал в поле зрения за семейные дебоши.