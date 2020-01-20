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Рубрика: Новости

Страждущий. Разбил витрину аптеки из-за отказа бесплатно дать пузырек «Боярышника»

20 января 2020, 20:37

В аптеке в торговом центре «Глобал «Маркет» провизор отказалась бесплатно дать пьяному мужчине пузырек «Боярышника». Он настойчиво требовал, утверждал, что лекарство ему жизненно необходимо, а денег пока нет. После словестного конфликта, горе-покупатель в ярости ударил по витрине, стекло разбилось. Хулигана задержали сотрудники патрульно-постовой службы. мужчина – гражданин России, ранее за нарушение миграционного законодательства был выслан из нашей страны, его личность хорошо знакома милиционерам, не раз попадал в поле зрения за семейные дебоши.

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