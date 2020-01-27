Сидел в песочнице с двумя ножами. Сотрудники ППС задержали пьяного 50-летнего мозырянина

Недетские игры. Сотрудники патрульно-постовой службы милиции обратили внимания на мужчину, который сидел в песочнице в одном из мозырских дворов. Гражданин выбрал нестандартное место для распития спиртных напитков. При досмотре патрули обнаружили у него два ножа. В отношении 50-летнего мозырянина составлен протокол об административном нарушении, по факту ношения при себе колющих и режущих предметов проводится разбирательство.