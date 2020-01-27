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Рубрика: Новости

Сидел в песочнице с двумя ножами. Сотрудники ППС задержали пьяного 50-летнего мозырянина

27 января 2020, 20:08

Недетские игры. Сотрудники патрульно-постовой службы милиции обратили внимания на мужчину, который сидел в песочнице в одном из мозырских дворов. Гражданин выбрал нестандартное место для распития спиртных напитков. При досмотре патрули обнаружили у него два ножа. В отношении 50-летнего мозырянина составлен протокол об административном нарушении, по факту ношения при себе колющих и режущих предметов проводится разбирательство.

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