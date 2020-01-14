Щедрый вечер! Коляда в Глинице

Вчера мозыряне праздновали Старый Новый год. Одна из основных традиций этого дня – встреча колядовщиков. Их принято одаривать лакомствами и деньгами. В городе эта традиция изрядно упростилась, а вот в деревнях она еще сохранилась в своем исконном виде. Репортаж из Глиницы.

Хозяева этого дома в деревне Глиница гостеприимно встречают колядовщиков. Ведь через песни, танцы, поздравления и пожелания передается позитивная энергия, заряд на целый год, заряд на удачу и благополучие. И если в городе традиция щедровать изрядно упростилась, то в деревнях Коляды празднуют с размахом, согласно всем исторически сложившимся каноном, живое предание, которое передается из поколения в поколение. Хозяева понимают, нужно сделать все, чтобы щедровальщики остались довольны. Только в этом случае заговор на удачу будет работать. В Глинице исконно белорусские обряды полешуков сохраняет коллектив художественной самодеятельности «Калина». Создан он был полтора года назад, не с нуля, а на прочном творческом фундаменте местных энтузиастов. Несмотря на то, что средний возраст участников коллектива приближается к золотому, их энергии и молодости души можно позавидовать. Да и делом занимаются важным – сохраняют национальную культуру.

Гармонист-самоучка Владимир Цалко в молодости был первым парнем на деревне, и сегодня он тоже в лидерах. Васильевич – единственный мужчина в женском коллективе. Глиницкому коллективу художественной самодеятельности «Калина» рамок одной лишь деревни мало. Поэтому и гастролируют по фестивалям и конкурсам. И уже в их творческой копилке есть призовые места.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ