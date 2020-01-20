С 20 по 31 января в Мозырском районе проводятся боевые стрельбы

Мозырский пограничный отряд информирует о том, что будут проводиться боевые стрельбы из стрелкового оружия:

с 20 по 24 января с 10.00 до 18.00 на стрельбище «Прудок» (район населенного пункта Прудок); с 27 по 31 января с 9.00 до 18.00 на стрельбище «Добрынь» (район населенных пунктов: Добрынь, Роза Люксембург, Гажин, Демидов). В целях избежания несчастных случаев, просим вас не приближаться к стрельбищу и не заходить за рубеж, обозначенный указателями на местности, прилегающей к району стрельбища в указанный период времени.