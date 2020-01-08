Рождественский праздничный концерт пройдет 9 января во Дворце культуры нефтепереработчиков

По благословению преосвященного Леонида, епископа Туровского и Мозырского, 9 января 2020 года на сцене Дворца Культуры ОАО «Мозырского нефтеперерабатывающего завода» состоится рождественский праздничный концерт.

Туровская епархия приглашает всех желающих вместе отпраздновать Рождество. Благотворительный концерт проводится уже в пятый раз. Это мероприятие – совместный творческий симбиоз священнослужителей и мирян. На сцене выступят местные творческие коллективы. Песни, танцы, сольные и коллективные выступления. Концерт пройдет 9 января во дворце культуры Мозырского НПЗ. Начало в 18.30. Вход свободный.