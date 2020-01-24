«Рождественские встречи» в Калинковичской гимназии

В Калинковичах чествовали талантливых и одаренных учащихся района. Традиционные «Рождественские встречи» прошли на базе городской гимназии уже в четвертый раз.

Герои дня, — юные, амбициозные, активные, — за подарками и наградами выходят уверенным шагом. Им есть чем гордиться, ведь в этом зале собрались самые талантливые и способные школьники Калинковичского района. Победителей олимпиад по учебным

предметам, интеллектуальных, музыкальных, творческих конкурсов и спортивных соревнований массово чествовали уже в четвертый раз. За четыре учебных четверти и летние каникулы эти школьники собирают огромный букет наград с различных соревнований и состязаний. Радость достижений с ними с удовольствием разделили педагоги, родители, районная администрация и представители духовенства. Церемония награждения прошла в трех номинациях — «Умники и умницы», «Яркая индивидуальность» и «Творческая личность». 89 ребят получили в подарок сладкие призы, памятные подарки и благодарности Туровской епархии.

Поддержать мальчишек и девчонок пришли и их ровесники — артисты из детской музыкальной школы искусств, гимназии и центра творчества детей и молодежи. Праздничный концерт – как хороший подарок и хороший творческий стимул становиться еще умнее, ярче и сильнее.

Екатерина Юрченко, Юрий Горобец.ТКМ