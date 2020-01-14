Рождественская ярмарка-распродажа открылась в Речном вокзале, покупатели атакуют прилавки. Продавцы со всей Беларуси, товары со всего мира!

Восточные сладости: чурчхела, халва, орехи, сухофрукты порадуют сладкоежек, любители остренького могут безошибочно по аромату найти пряности и приправы, как моно- так и сборные. Конечно же, мед: белорусский от 6 рублей за килограмм, алтайский и башкирский подороже. Рядом представлена молочная продукция: сметана, творог и топленое масло от фермеров из Витебщины, вкуснейшие кремово-творожные десерты от Узловского молочного комбината. Есть на выставке и выбор чая. Интерес покупателей привлекают и товары промышленной группы. Большой ассортимент верхней одежды: пальто, куртки и аксессуары к ним, а также трикотаж, белье. Цены приятные, скидки для каждого покупателя. На выставке представлена бижутерия, товары для здоровья, большая группа товаров хозяйственного назначения. Но и это еще не все. На втором этаже расположилась «Мехомания». Здесь своих новых обладательниц ждут шубы на любой вкус и кошелек. И хотя считается, что шуба – предмет одежды, который никогда не выходит из моды, есть на выставке как современные, так и классические модели. Размеры от 44 до 64. Цены от 500 рублей и выше.

Например, вот эта норковая шубка стоит 3тысячи 400 белорусских рублей, а вот такая песочного цвета – 1100. Есть шубы из мутона и комбинированные модели. Действуют в «Мехомании» и заманчивые скидки. «Мехомания» гарантирует высокое качество продукции. На выставке представлены меховые изделия Российского производителя. У каждой шубы – свой паспорт или RFid метка, которая хранит информацию об изделии и гарантирует качество покупателю. Шуба – это не только ценный мех, но и особый статус, вкус и стиль. Шубу здесь можно присмотреть и померить. Решение – за вами! Рождественская выставка-ярмарка будет работать в Речном вокзале по адресу: Советская, 27А до 22 января. Время работы с 10 до 19 часов.