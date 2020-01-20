Резонансное происшествие в Мозыре. Двое неизвестных совершили разбойное нападение на квартиру

17 января в одну из мозырских квартир в многоэтажке по улице Малинина раздался звонок. За дверью стояли двое мужчин в масках, они представились сотрудниками спецподразделения. Хозяйка поверила и впустила. Незнакомцы связали женщину и ее супруга, после чего стали обыскивать квартиру. Поиски увенчались успехом. В сумке хозяйки преступники обнаружили сбережения, крупную сумму денег в иностранной валюте. Злоумышленники скрылись. Женщина смогла освободиться и сразу позвонила в милицию. На данный момент правоохранители ищут преступников. За разбой, связанный с проникновением в жилище и совершенный группой лиц, им грозит до 15 лет лишения свободы.

Если вы 17 января в районе улицы Малинина с 12 до 13 часов видели двух мужчин, которые были одеты в форму черного цвета, на груди надпись «спецназ», у одного погоны майора, у второго капитана, штаны черные, заправлены в берцы, на руках перчатки, рост 170-180 сантиметров, худощавого телосложения, просьба позвонить по телефонам 21-47 — 07 , 21-47-14 или по короткому номеру 102.