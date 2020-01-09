Резиденция Деда Мороза на Замковой завершила свою работу. До встречи в следующем году!

Чтобы встретиться с главным героем новогодних праздников -Дедом Морозом- мозырянам не обязательно было ехать в Беловежскую пущу. Пообщаться с волшебником можно было посетив исторический центр города – Замковую гору.

Чтобы попасть в гости к Деду Морозу, необязательно ехать в далекую Лапландию или Беловежскую пущу. Резиденция сразу двух братьев Дедов Морозов на время новогодних праздников расположилась на территории исторического центра «Мозырский замок». Для хорошего праздника здесь прямо под открытым небом уже созданы уникальные и неповторимые декорации. Сказочная атмосфера была дополнена множеством героев. Среди которых, уже полюбившиеся персонажи из мультфильма «Маша и Медведь». «Привет, Мишка!». Представления на Замковой были организованы начиная с 21 декабря по три в день. Последнее прошло накануне Рождества – 6 декабря. Новогодние действа в «Мозырском замке» — это не просто утренник под открытым небом. Посетители смогли наблюдать за перевоплощением героев, учувствовать в конкурсах и эстафетах и подвижных играх. В этом году гостей ждал еще один сюрприз – кукольный спектакль. Его подготовили сотрудники музея Александр Адасько и Анжелика Шелковская. Не обошлось и без традиционных хороводов и чтения стихов для Дедушки Мороза. За более чем две недели, на Замковой побывали более 500 человек.

Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ