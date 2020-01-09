Разбила стеклянный стакан о голову посетителя клуба и ударила охранника: в Мозыре задержана 22-летняя девушка

Инцидент произошел поздней ночью 8 января в одном из развлекательных заведений. Как сообщает Гомельское областное управление охраны, группа задержания прибыла на место после того, как сработала тревожная сигнализация. Причиной вызова правоохранителей стала драка. 22-летняя местная жительница из хулиганских побуждений нанесла удар стеклянным стаканом по голове неработающему жителю Калинковичей, а также ударила по голове охранника заведения. Сотрудники охраны задержали зачинщицу потасовки. Материалы проверки переданы следователям для дачи правовой оценки.