Разбила бутылку о голову – особо злостное хулиганство

В суде Мозырского района началось рассмотрение уголовного дела в отношении 32-летней девушки, которая разбила бутылкой голову посетителю диско-бара. Ей предъявлено обвинение в особо злостном хулиганстве.

Суд Мозырского района 29 января начал рассмотрение уголовного дела, возбужденного после боев за барной стойкой. Обвиняемой – всего 32 года. В начале декабря она пришла отдохнуть в ночной клуб. Во время тусовки один посетитель задел другого, завязалась словесная перепалка. Несколько минут – и одна из участниц конфликта разбивает пивную бутылку о голову другого посетителя. История вылилась в уголовное дело, которое дошло до суда. Обидчице предъявлено обвинение в особо злостном хулиганстве. Если ее вина будет доказана, девушке грозит «условный срок» от 3 до 5 лет или лишение свободы от 3 до 10 лет. Мы следим за развитием событий.